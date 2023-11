Éducation citoyenne: le député Nicolas Ndiaye interpelle sur une crise sociétale et s’insurge contre la dépouille incinérée à Kaolack

Le député Nicolas Ndiaye a pointé du doigt la crise sociétale notée dans le Sénégal actuel et qui, croit-il, est due à un défaut dans l’éducation des citoyens.



Le parlementaire qui intervient, à l’Assemblée nationale, a fondé ses arguments sur un certain nombre de faits en citant la dépouille incinérée à Kaolack, l’attentat dans le bus Tata à Yarakh, les départs massifs des jeunes pour rallier l’Europe par la mer et les insanités sur la toile.



Pour Nicolas Ndiaye, pour résorber le problème de la crise, il est indispensable de se pencher sur quatre écoles que sont l’ecole classique française, le Daara, l’ecole des apprentis et l’école de la rue. Nicolas Ndiaye intervenait, ce 22 novembre, lors de l’examen du projet de budget du ministère de l’éducation nationale. Le projet est défendu par le ministre , Cheikh Oumar Anne.