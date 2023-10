Éducation/Usage du numérique : le MEN lance la plateforme éducative numérique PLANÈTE

Le ministre de l'éducation nationale compte sur l'exploitation du numérique pour façonner une expérience éducative meilleure et plus efficace pour nos apprenants. En effet, Cheikh Oumar Anne a lancé officiellement une plateforme éducative dénommée "PLANÈTE", visant à promouvoir la cohérence pédagogique, la centralisation des ressources éducatives et l'automatisation du suivi individuel des élèves ainsi que concevoir des tableaux de bord automatisés pour l'aide à la décision. Selon la tutelle, ce changement de paradigme dans le milieu scolaire s'est imposé à la suite des conséquences de la pandémie de Covid-19 qui a fortement affecté le quantum horaire des élèves. "Au moment de la crise déjà, nous avions tous constaté comment les ressources numériques disponibles avaient aidé à rétablir la relation pédagogique entre élèves et enseignants durant la fermeture des classes. Aujourd'hui plus que jamais avec cette phase post Covid-19 toutes les exigences sont tournées vers la transformation qualitative de notre système éducatif. En réalité un véritable changement de paradigme s'impose à notre pays. Pour d'une part, juguler les menaces conjoncturelles liées aux crises multiples et d'autre part aller résolument vers la mise en œuvre de mesures structurelles porteuses de renouveau pour une telle transformation. Une exploitation optimale des potentialités du numérique reste une voie obligée", a soutenu Cheikh Oumar Anne lors de la cérémonie de ce Lundi 16 Octobre.



Ainsi, en revenant sur l'utilité de cette nouvelle plateforme éducative "PLANÈTE", le ministre dira que "le projet plateforme numérique, au vu de ces objectifs, constitue un excellent levier pour d'abord compléter les initiatives en cours, ensuite renforcer les dispositifs de production et d'utilisation des ressources et les applications, et enfin, renforcer les capacités des enseignants sur l'usage pédagogique du numérique, mais aussi et surtout consolider le dispositif de pilotage du système avec des outils innovants", a conclu Cheikh Oumar Anne.