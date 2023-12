Éducation/Performance en mathématiques : Dakar va abriter la 1ère conférence de consensus en Afrique

Dakar va abriter les 5 et 6 décembre 2023, les séances publiques de la première conférence de consensus en Afrique autour du thème : Enseignement et Apprentissage des mathématiques au primaire. Pour cette première édition qui se tient au CESAG, plus de 300 participants en présentiel sont attendus et des centaines d’autres acteurs suivront en ligne les débats. La conférence de consensus est une initiative de la Conférence des ministres de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (Confemen), en partenariat avec le Centre national d’études des systèmes scolaires (Cnesco) de France avec l'appui financier de l’AFD.



Organisée en collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale du Sénégal, la conférence de consensus a pour but de valoriser les résultats en mathématiques issus des évaluations internationales du Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confemen (PASEC). Elle permettra d’élaborer des recommandations consensuelles, formulées par un jury d’acteurs de la communauté éducative composé notamment de la société civile, d’enseignants, de parents d’élèves, d’inspecteurs