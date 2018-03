Éducation/Lutte syndicale : Les professeurs d'anglais du Sénégal soutiennent leurs camarades syndicalistes

L'association des professeurs d'anglais du Sénégal réunie lors de la célébration de la 21ème édition de leurs journées scientifiques, a joué la carte de la décentralisation et de la solidarité.

Selon leur président Ibrahima Ciss, les enseignants sont unis et indivisibles, un enseignant ne peut se désolidariser de cette lutte : " nous sommes des enseignants, nous sommes solidaires à nos camarades syndicalistes et nous leurs faisons confiance, mais nous demandons à l'État de continuer les négociations pour des solutions définitives dans l'unique but d'apaiser l'espace scolaire. "

Cette rencontre sur la Petite côte était présidée par le préfet de Mbour et le président du Conseil départemental Saliou Samb...