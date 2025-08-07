Éducation : La Fondation Sonatel honore les meilleurs élèves du Sénégal

La Fondation Sonatel a organisé, ce jeudi 7 août 2025, une cérémonie de remise de prix pour honorer les lauréats du concours général, en présence de plusieurs acteurs de l’éducation nationale. Cette tradition vise à saluer l'excellence et la persévérance des élèves qui ont réussi à atteindre les sommets de la réussite scolaire.



En effet, la Fondation Sonatel a octroyé des bourses aux meilleurs élèves des classes de première et de terminale, ainsi qu'aux premiers prix dans différentes matières. Les lauréats ont reçu une bourse de 1 million de francs CFA pour les meilleurs élèves de 1ere et de Terminale, et une bourse scolaire de 500 000 francs CFA pour les premiers prix dans différentes matières. En outre, tous les bacheliers qui ont obtenu une mention "Très bien" ont reçu une connexion de 30 giga pendant deux mois et 3 000 SMS gratuits.



Un partenariat de longue date avec le ministère de l'Éducation nationale



La Fondation Sonatel entretient un partenariat de longue date avec le ministère de l'Éducation nationale pour promouvoir l'excellence et la réussite scolaire. Selon Coura Sow, l'administratrice générale de la Fondation Sonatel, "nous sommes partenaires avec le ministère de l'éducation nationale depuis 23 ans, un partenaire privilégié pour construire ensemble une société éducative".



"L'école est l'ascenseur social par excellence"



Le parrain du Concours Général, André Sonko, a salué l'initiative de la Fondation Sonatel pour la cérémonie de récompense des lauréats. Selon lui, "l'école est l'ascenseur social par excellence et il est important que les familles croient en sa valeur". Il a également invité les jeunes à mettre leurs valeurs intellectuelles et académiques au service de leur pays et à revenir au Sénégal après leurs études pour contribuer au développement du pays.



Le parrain du concours Général 2025 a par ailleurs lancé un appel au secteur privé pour qu'il suive l'exemple de la Fondation Sonatel en matière d'engagement en faveur de l'éducation. Selon lui, les entreprises doivent prendre des initiatives pour soutenir l'éducation et donner l'exemple.



Enfin, souligne, André Sonko, parrain du Concours Général 2025, "l'éducation est essentielle pour le développement du pays. Le Sénégal se construit par ses éléments les plus brillants et que l'éducation est la clé du développement".

La Fondation Sonatel espère que cette cérémonie servira de modèle pour les jeunes et les encouragera à travailler dur pour atteindre leurs objectifs.