Économie solidaire : la nouvelle plateforme « Sen Label ESS Ci Laa Bokk », officiellement, lancée au bénéfice des acteurs économiques.

Le ministère de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire a procédé, ce 21 juin, au lancement officiel des activités préparatoires à la campagne de vulgarisation de l’opérationalisation de la loi d’orientation relative à l’économie sociale et solidaire à travers la plateforme numérique Sen Label ESS ci laa Bokk. C’est à l’occasion d’un comité régional de développement (Crd) avec la participation de l’administration territoriale représentée par le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall à qui le ministre en charge du secteur, Zahara Iyane Thiam a rappelé l’urgence de renforcer la politique sur l’économie sociale et solidaire au Sénégal. La plateforme numérique va profiter aux acteurs économiques du fait qu’elle leur facilitera l’obtention d’un agrément d’économie sociale et solidaire, mais surtout de leur ouvrir des opportunités d’affaires et d’échanges.