Économie: Le Sénégal confrontée à une balance commerciale déficitaire de 62,2 milliards en 2022

Ce mardi, le document statistique élaboré sous forme comptable, recensant les flux de biens, de services, de revenus, de transferts de capitaux, et les flux financiers entre le Sénégal et l’étranger a été présenté devant d’imminents économistes. Cette année , le solde global de la balance des paiements du Sénégal est ressorti déficitaire de 62,2 milliards en 2022 après un excédent de 142,2 milliards en 2021.



La rencontre de ce mardi qui a été présidée par le ministre des finances et du budget, Mamadou Moustapha Bâ, est consacrée à la présentation des résultats de la balance de paiement au titre de l’année 2022. C’est la 16e édition de la diffusion de la lance des paiements pour le Sénégal au titre de l’année 2022. Une occasion pour faire le condensé des relations entre le Sénégal et l’extérieur notamment au titre des échanges de marchandises pour la balance commerciale et au titre des échanges de services pour la balance des services. La rencontre a également enregistré la présence du directeur national de la BCEAO au Sénégal et du secrétaire général du ministère de l’économie, du plan et de la coopération. Aussi, au titre de tout ce qui est revenus entre le Sénégal et l’extérieur en particulier, les transferts opérés par la diaspora. La balance courante a été impactée. En effet, les importations ont pris le dessus sur les exportations. Une situation qui a été observée après les chocs économiques notés ces dernières années et qui sont liés à une fragmentation géopolitique.



Forte importation de céréales…



En réalité, pour l’année épuisée, c’est à dire 2022, la balance commerciale qui a été atteinte, selon le secrétaire général du ministère de l’économie, du plan et de la coopération, Aly Nar Diop, « par une série d’importations énormes avec plus d’un million 500 mille tonnes de riz notamment. Mais également d’autres produits alimentaires qui continuent à peser sur la balance la rendant déficitaire ». Cette même thèse est confortée par le directeur national de la BCEAO au Sénégal, Ahmadou Al Aminou Lo, « Faut-il le rappeler, l'année 2022 a été traversée par une conjoncture internationale défavorable et complexe, caractérisée par une fluctuation des prix mondiaux et des chocs géopolitiques qui ont considérablement impacté toutes les économies. Au Sénégal, ces chocs ont affecté les comptes extérieurs avec notamment l'accroissement notable de la facture des importations de biens, en particulier de produits pétroliers et alimentaires. De plus, le développement des projets pétroliers et gaziers a sensiblement pesé sur la balance des services » a soutenu l’économiste précisant d’ailleurs, que ces impacts ont été partiellement atténués par la bonne tenue, en 2022, des exportations de produits extractifs et halieutiques.



Malgré le déficit, l’atténuation a été de mise…



Malgré ces chocs, « le Sénégal a su tirer profit du dynamisme des transferts des migrants et de la confiance des bailleurs de fonds. Ces flux financiers ont permis de couvrir une bonne partie du besoin de financement » estime le directeur national de la BCEAO pour le Sénégal. Il a révélé qu’il y a une forte progression des investissements directs étrangers (IDE) au cours des quatre dernières années. Ce qui reflète selon lui, « de l’attractivité de l’économie du Sénégal. « En particulier, le développement des projets pétroliers et gaziers a permis de doubler la part des IDE passée de 4,2% du PIB en 2019 à 8,4% en 2022 » ajoute Mr Lo. Aussi, l’autre facteur d’atténuation , c’est la diaspora qui a su contribuer au PIB du Sénégal à hauteur de 10% équivalent à 1700 milliards de francs CFA.



Cependant, des mesures sont prises pour tendre vers une situation excédentaire. Il s’agira selon l’économiste Amy Nar Diop, par ailleurs, SG du ministère de la coopération, « des mesures sont prises pour booster les exportations qui ont amené à couvrir les importations à hauteur de 55%. Dans sa politique de transformation structurelle et pour la diversification de l’économie, le Sénégal est en train de mener des actions dans le cadre des aménagements qui d’ailleurs, ont été faits pour augmenter la production de riz » soutient l’économie.



Par ailleurs, l’industrialisation devra être renforcée ainsi que le financement pour la production locale dans le but d’importer plus afin d’éviter cette situation liée à la balance des paiements en 2022.



Cheikh S. FALL