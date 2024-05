École du Code Sonatel Academy : 147 diplômés prêts à embrasser les métiers du numérique

L'École du Code Sonatel Academy ne se limite pas à enseigner des compétences numériques ; elle incarne l'espoir d'un avenir meilleur pour la jeunesse africaine. En offrant des ordinateurs portables et un accompagnement personnalisé à chaque étudiant, Sonatel s'engage à créer des opportunités tangibles et durables pour les générations futures.



Ensemble, Sonatel et ses partenaires tracent la voie vers un avenir numérique plus inclusif et prospère pour l'Afrique de l'Ouest, où chaque individu, indépendamment de son genre ou de son origine sociale, a la possibilité de réaliser son plein potentiel dans l'économie numérique en plein essor.

L'éducation est le pilier fondamental sur lequel repose le développement de sociétés prospères et résilientes. Dans le contexte numérique actuel, cette éducation doit s'adapter aux besoins changeants du marché mondial. C'est dans cette optique que l'École du Code Sonatel Academy a émergé, apportant un vent nouveau à l'inclusion numérique en Afrique de l'Ouest.Sonatel, un leader de la télécommunication en Afrique, célèbre avec fierté la promotion 2023 de son académie, une initiative novatrice qui a su répondre aux exigences du monde numérique en formant une nouvelle génération de talents. La cérémonie de remise des diplômes, parrainée par M. Bamba LO, CEO de PAPS, a marqué un jalon crucial dans le paysage de l'éducation technologique en Afrique.Cette célébration prestigieuse, sous le patronage du ministre de la Formation Professionnelle, M. Amadou Moustapha Ndieck Sarré, a été le théâtre de la reconnaissance de 147 brillants étudiants, répartis dans cinq domaines clés du numérique : le développement web/mobile, le développement de données, le référent digital, les assistants digitaux et les services web Amazon (AWS).La promotion "Hackeuse" mérite une mention spéciale, incarnant l'engagement ferme de Sonatel pour l'égalité des genres. Avec un taux de réussite exceptionnel de 100%, cette cohorte de jeunes femmes, souvent issues de milieux défavorisés, a prouvé que l'ambition et la détermination n'ont pas de genre.Depuis sa création en 2017, l'École du Code Sonatel Academy s'est imposée comme un phare d'espoir dans le paysage éducatif de l'Afrique de l'Ouest. Avec près de 1000 diplômés et des programmes de renforcement des capacités touchant plus de 27 000 personnes, son impact dépasse largement les murs de ses salles de classe.La force de cette académie réside dans ses partenariats solides avec des acteurs clés tels que Simplon, Digital Nisa et Amazon Web Services, garantissant ainsi une formation de qualité en adéquation avec les exigences du marché du travail.Orange Digital Center (ODC), un hub d'innovation et de soutien entrepreneurial, complète cette initiative en offrant un écosystème complet, de la formation au prototypage des projets, en passant par l'accélération des start-up et le financement.