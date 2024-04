Échauffourées au stade Alassane Djigo : L'AS Pikine rejette les accusations de violence et dénonce une campagne de diabolisation

Après les incidents survenus au stade Alassane Djigo de Pikine ce dimanche à la fin du match opposant l'AS Pikine au Jaraaf, le club pikinois a publié un communiqué pour réagir à ces événements. Dans ce communiqué, le club Pikinois a exprimé son mécontentement face à ce qu’ils ont qualifié de « campagne de diffamation menée par certaines personnes et médias peu scrupuleux en faisant allusion au site Wiwsport dont l’un des journalistes a été brutalisé.



D’après le document, « L'AS Pikine condamne fermement ces actions visant à discréditer les efforts déployés par le club, ses dirigeants et ses supporters pour éliminer toute forme de violence et promouvoir l'esprit sportif, qui sont les seuls garants d'une pacification de notre football. »



Dans le reste du communiqué la cellule de communication ajoute que : « L'AS Pikine rejette catégoriquement les accusations portées par certains médias concernant l'agression d'un journaliste par nos supporters à l'issue du match. Ceux présents au stade peuvent témoigner que les dirigeants de Pikine, les joueurs et même certains supporters ont formé un bouclier pour assurer la sécurité de la délégation du Jaraaf (joueurs, staff et dirigeants). Cela s'est produit malgré le geste répréhensible de l'arrière gauche du Jaraaf, Falileu Fall, qui a eu l'imprudence d'insulter le public à la fin du match. »



À titre informatif ils ont affirmé que : « le Jaraaf a mis du temps à quitter le stade en raison des préoccupations sécuritaires prises par les autorités elles-mêmes. Cette décision visait à garantir la sécurité de tous les acteurs présents. Nous réaffirmons ici la volonté inébranlable de la nouvelle équipe dirigeante de bannir et de combattre la violence sous toutes ses formes. Nous croyons fermement que de tels efforts doivent être soutenus et accompagnés par tous les acteurs du football sénégalais afin de favoriser une plus grande pacification de nos stades et de nos relations avec toutes les composantes du football. »