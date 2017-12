ENTRE RETOURNER AU PDS ET REJOINDRE L'APR - Serigne Fallou Mbacké prend son destin en main et crée son propre parti.

Il n'aura été ni question de retourner au Pds ni question de verser son mouvement dans l'Apr du Président Macky Sall. Serigne Fallou Mbacké a décidé de mettre en place son propre parti politique et de prendre, encore une fois, son destin en main. Il a donné l'information aux détours d'une rencontre politique déroulée chez lui à Darou Marnane avec ses responsables disséminés dans la diaspora. '' And Suxali Sénégal '' devient ainsi une formation politique. Toutefois, il ne s'est encore défini aucune orientation. Le chef religieux confie s'ouvrir à des consultations larges pour mieux façonner sa vision et mieux l'orienter. Par rapport aux ambitions, rien n'est à écarter, dira-t-il. '' Nous avons l'ambition de conquérir le pouvoir. Il faut travailler par des alliances et élargir nos tentacules ici et ailleurs. Notre candidature dépend des aspirations des militantes et des militants. C'est à eux de décider si nous serons candidat à la prochaine Présidentielle ou non ''. Interpellé sur l'Aibd, le Mbacké-Mbacké jugera l'infrastructure '' opportune et stratégique '' avant de féliciter le Président Abdoulaye Wade qui a eu l'idée et qui a démarré les travaux. Il se réjouira de constater que le Président Macky Sall a eu le courage de terminer l'ouvrage.