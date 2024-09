Droits Humains : Les victimes de l'ex régime déplorent le mutisme de l’État face à leur situation

Le collectif des victimes du régime de Macky Sall dénonce avec fermeté le mutisme de l’État actuel face à la douleur que vit une partie de la population sénégalaise à la suite des terribles confrontations survenues jadis entre le régime sortant et l'actuel.



Sous l'aile du fervent défenseur des droits de l'homme Alioune Tine et de l'ex ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf, les membres du collectif ont exprimé leur désarroi à travers leurs voix.



Ces derniers réclament un digne hommage à toutes ces victimes et rescapés qui se sont battus pour eux. Toutefois, le gouvernement en fonction est indexé et le collectif compte poursuivre sa démarche jusqu'à la CPI pour obtenir gain de cause.



C'est dans le cadre d'un point de presse tenu ce mercredi qu'ils ont exprimé leurs doléances.