Droit de diffusion de la CAN 2024 : la chaîne Canal+ va assurer la couverture des matchs.

Il y aura du foot cette année sur Canal +. En effet, la chaîne Canal + va diffuser la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de 2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. C'est du moins ce qu'a révélé le Directeur général de Canal + Sénégal Cheikh Ahmadou Bamba Sarr lors d'un point de presse tenu ce jeudi 07 septembre 2023 dans le cadre de la rentrée des programmes de ladite chaîne. "La CAN sera sur Canal et il y aura tout un dispositif que Canal va mettre en place pour assurer la couverture de la CAN", dit-il.