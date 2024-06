Baisse du coût des denrées : « Si on accorde davantage de temps aux autorités, elles réussiront la rupture » (El H. Amadou Mactar Mbaye, Ampire).

M. Mbaye s’exprimait, ce jeudi 13 juin, lors de son intervention dans l’émission « En Ligne » de Dakaractu.

L’administrateur général El Hadj Amadou Mactar Mbaye a salué la baisse du prix des denrées de première nécessité notamment le riz, l’huile, le pain, le sucre. À l’en croire, le peuple sénégalais n’a pas laissé au gouvernement le temps qu’il faut pour réduire drastiquement le coût du panier de la ménagère.« Le délai qu’on a accordé aux autorités est très court pour changer la donne. D’ici 6 mois voire 1 an, elles ne peuvent rien faire, c’est la continuité dans ce pays », a dit le président de l’Alliance pour une Main d’oeuvre Productive, Industrielle, Réformiste et exportatrice (Ampire). Pour El H. Amadou Mactar Mbaye, le pouvoir a ses réalités et il faut une durée pour permettre aux nouvelles autorités de dérouler.