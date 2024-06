Intégration des jeunes dans le marché du travail: La République allemande et le Sénégal en mission conjointe

L’Allemagne, par la voix de son ambassadeur Sonke Siemon, s’est félicité de la finalisation des axes de coopération entre son pays et le Sénégal dans le cadre de l’accompagnement des jeunes migrants. La cérémonie de clôture du programme Sénégalo-Allemand sur l'emploi, la Migration et la Réintégration (CSAEM) s’est déroulée sous la présidence de Mr Sonke Siemon Ambassadeur de l’Allemagne au Sénégal. « Il y a près de 25000 mesures formulées pour les jeunes dans les domaines de l’insertion, du transfert de compétences, la formation et l’accompagnement pour monter un projet… » a salué l’ambassadeur de la République d’Allemagne réitérant l’engagement de son pays à accompagner cette initiative qui renforce la coopération entre les deux pays.