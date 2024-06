« Il faut payer l'impôt, je ne pointe personne…» (Ahmadou Al Aminou Lô, ministre, secrétaire général du gouvernement)

Le ministre Ahmadou Al Aminou Lô a publiquement rappelé l'importance du paiement de l'impôt par tous les citoyens. Ce jeudi au moment d’annoncer la baisse des prix de l’huile, sucre, du riz et du pain, il a souligné que ce devoir civique est primordial pour le financement des services publics et le développement du pays. Le ministre n'a pas cherché à pointer du doigt des individus ou des sociétés en particulier, mais a plutôt insisté sur la responsabilité collective face à cette obligation fiscale. Ce message s'inscrit dans une volonté du gouvernement de renforcer la culture du civisme et de la solidarité nationale à travers le paiement régulier des impôts par tous les contribuables.