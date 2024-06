Tabaski 2024: Le président Bassirou Diomaye Faye va prier à la ...

Alors qu'une partie de la communauté musulmane du Sénégal, notamment la coordination des musulmans du Sénégal, va célèbrer l'Aid El Kebir, le dimanche 16 juin, correspondant au lendemain d'Arafat, le reste de la population musulmane va attendre le lundi 17 juin 2024. Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye a annoncé lors du conseil des Ministres de ce mercredi 12 juin 2024, qu'il va participer à la prière de la Tabaski à la Grande Mosquée de Dakar. " Le Président de la République a demandé au Gouvernement, notamment au Ministre de l’Intérieur, de prendre toutes les dispositions pour la bonne organisation des cérémonies de prières sur l’étendue du territoire national. Il a informé le Conseil qu’il participera à la prière de la Tabaski à la Grande Mosquée de Dakar", renseigne le communiqué du Conseil des Ministres.



Ainsi, le Président Bassirou Diomaye Faye de profiter de cette occasion pour féliciter et souhaiter les meilleurs vœux à la Oummah Islamique. " le Chef de l’Etat a saisi l’occasion pour adresser d’avance ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à la Oummah islamique et à la communauté musulmane du Sénégal en particulier. Il a appelé l’ensemble de la Nation à prier pour un Sénégal de paix, de justice et de prospérité dans la solidarité",évoque-t-il à l'approche de la fête.