Kaolack / Tabaski 2024 : Le Dr Macoumba Diouf ravitaille les 84 villages de sa commune en oignons et pommes de terre

À l'approche de la fête de la Tabaski, la municipalité distribue chaque année d'importants lots de denrées alimentaires. Cette année, le maire de Latmingué, le Dr Macoumba Diouf, a offert 30 tonnes d'oignon et 30 tonnes de pomme de terre aux 84 villages de sa commune. D'après le chargé de communication du maire, Mame Cheikh Yague, "le Dr Macoumba Diouf est un homme qui s'active dans le social. Il fait tout son possible pour soulager ses populations pour leur permettre d'être dans de bonnes conditions d'existence'. Il fera également savoir que "cette distribution n'a aucunement une coloration politique et concerne tous les ménages des 84 villages de Latmingué.