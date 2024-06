TOUBA-MBACKÉ /. Les moutons VIP plus exposés que vendus , souvent plus inaccessibles

Entre Touba et Mbacké, les gros moutons sont , bizarrement , le plus souvent exposés. C’est rare de voir des clients se mettre à marchander. Juste des curieux qui souhaitent admirer la carrure impressionnante des bêtes. Pourtant , les vendeurs nous confient que certains béliers ont déjà trouvé preneurs . Mais c’est plus souvent des « kilifas » qui préfèrent payer et repartir . De ce fait , le mouton reste sous la garde du vendeur jusqu’à la veille de la tabaski. Ici, il faut débourser entre 700 000 francs et 1 million 300 000 francs. Si autour de ces moutons dits VIP, seuls les admirateurs assurent les visites , au niveau des foirails , le grand monde s’intéresse aux béliers moyens pouvant coûter entre 90 000 et 250 000 francs.