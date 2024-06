Thiès/ Réception de 500 taxis à Gaz: " En investissant dans cette flotte de taxis neufs, nous renforçons notre engagement envers ..." ( El Malick NDIAYE, ministre)

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, M. Malick Ndiaye a présidé aujourd'hui à Thiès la cérémonie de réception de 500 taxis à gaz, dans le cadre d'une convention initiale signée en février 2021 pour le renouvellement de 2.000 taxis urbains neufs montés au Sénégal.



" Je suis honoré de me tenir devant vous aujourd'hui pour la réception de 500 taxis à Gaz dont 463 financés par IKCO( maison mère de SEN IRAN) et 37 par la DER/ FJ au profit des opérateurs de transport", a déclaré la tutelle.



" Il traduit le dynamisme et le progrès noté dans la modernisation du Parc de transport en commun...La vétusté du Parc de véhicules automobiles, l'insécurité routière qu'elle enregistre, l'insuffisance de l'offre de transport et le déficit de professionnalisation des acteurs, constituent autant de contraintes qui ralentissent l'élan du Sénégal vers la prospérité. Le contexte actuel d'insécurité routière plaide pour l'accélération du programme de renouvellement du Parc de véhicules", a-t-il ajouté.



Selon le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, " en investissant dans cette flotte de taxis neufs, nous renforçons notre engagement envers la qualité des services de transport de nos citoyens. Ces véhicules modernes sont équipés des dernières technologies pour assurer la sécurité et le confort des usagers dans le respect des normes environnementales".



La cérémonie a enregistré la présence de l'ambassadeur de la République Islamique d'Iran au Sénégal, entre autres autorités...