TOUBA- Les Baayfaal donnent 1158 moutons bien lavés et bien parfumés au Khalife Général des Mourides

Serigne Amdy Modou Mbenda Fall, en sa qualité de Khalife général des Baayfaal , vient de remettre à Serigne Mountakha Mbacké un troupeau de 1158 moutons pour les besoin de l’Aïd -El - Kébir 2024. L’an dernier , le nombre de bêtes donnés en guise d’aadiya était de 1120. Ce qui fait enregistrer une augmentation de 38 têtes. Le Khalif Baayfaal a tenu que les moutons soient bien lavés et bien parfumés avant d’être livrés au Patriarche mouride. Le troupeau sera , selon des informations reçues de sources bien informées, remis comme d’habitude au dahira Hizbut- Tarquiyah et plus précisément à Serigne Youssou Diop, la personne morale, ( présentement à la Mecque).