Passation de service ADEPME : « Nous avons accompagné 35.000 bénéficiaires, représentant 80% des PME assistées depuis la création de l’agence en 2001 » (Idrissa Diabira, DG sortant)

Dans une ambiance particulièrement sobre, a eu lieu ce 13 juin 2024, la cérémonie de passation de service entre le directeur général sortant, monsieur Idrissa Diabira et Madame Marie Rose Faye, nouvelle directrice de l'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes entreprises (ADEPME).Après 7 années à la tête de l'ADEPME, Idrissa Diabira a cédé le témoin à la toute nouvelle directrice générale devant un parterre d'employés de la direction, de collaborateurs, d’entrepreneurs, d’agences au développement et d'acteurs des PME.Prenant la parole, le directeur général sortant a tenu à remercier l’ancien président Macky Sall qui lui a fait confiance pendant toutes ces années, avant de dresser un bilan de ses 7 années passées à la tête de l'ADEPME. « 35.000, c’est le nombre de bénéficiaires qui ont été accompagnés en formalisation, en formation, en accès au financement, au marché et à la digitalisation, ce qui représente 80% des PME accompagnées depuis sa création en 2001 », se réjouit Idrissa Diabira, directeur sortant.Poursuivant sur la lancée de son bilan depuis 2017, le directeur sortant s'estime satisfait des avancées que l'ADEPME a réalisées au cours de son magistère. « Nous avons multiplié par 5 le nombre de PME bénéficiaires par an, 2. 000 en 2017, 6.000 en 2023 et 10.000 prévus en 2024 », annonce Idrissa Diabira.Ainsi, il a tenu à faire trois (3) recommandations à son successeur, dont « la démarche d’excellence opérationnelle » qui, pour lui est une « assurance pour performer et avoir de l’impact ».Pour clore son propos, le directeur sortant a particulièrement remercié l’équipe qui l’a accompagné pendant les sept (7) ans passés à la tête de l’ADME, avant de souhaiter beaucoup de succès à son successeur et d’assurer que « l'ADEME est entre de bonnes mains... »