Serigne Mboup, ancien Dg de PETROSEN : « Avec le pétrole, nous avons la possibilité de la souveraineté agricole »

L’heure est aux explications. La production du premier baril de pétrole de Sangomar par la société Hunt Oil Company a fait sortir l’ancien directeur général de Petrosen signataire du contrat avec cette compagnie en 2004. Serigne Mboup dans un entretien avec le journal « L’Observateur » est revenu sur le débat.







« La Sar importe des devises par centaines de milliards. Notre balance commerciale est déficitaire, avec le pétrole, elle peut basculer avec la production, la Sar va acheter en Cfa. C'est le premier impact sur la souveraineté du pays, il vaut même plus que le pourcentage du Sénégal sur les contrats » précise M. Mboup.







A l’en croire, la souveraineté tant chantée par les pouvoirs publics sera effective grâce au pétrole. « Nous allons faire de la transformation. Avec le pétrole, nous avons la possibilité de la souveraineté agricole à laquelle tend le Président Diomaye. Nous allons pouvoir faire de l'urée à partir de notre pétrole, pour le Sénégal et aussi pour toute la sous-région et même bien au- delà. Car qui parle d'agriculture, parle de création d'emplois. Nous avons assuré l'énergie dans notre pays, on en exporte là où d'autres pays la rationnent » conclut l’ancien DG de PETROSEN.