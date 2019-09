Drame de Rebeuss / Le père de Boubacar Mané : "C’est le décret divin qui l’a conduit en détention"

Âgé de 18 ans, Boubacar Mané était un jeune qui a fait des études coraniques dont se félicite son père, Cheikhou Mané. Décédé accidentellement en détention, le mardi dernier, il a laissé derrière lui des proches forts. C’est l’image véhiculé par son père, ce lundi 2 septembre 2019, au passage de la délégation qui était venue présenter les condoléances du président Macky Sall à la famille de feu B. Mané. C’était à Thiaroye Gare Hamdalaye où loge la famille endeuillée.



Cheikhou Mané, menuisier de son état, s’est montré digne et résume ce drame qui a endeuillé sa famille à la volonté divine. Prenant la parole devant le ministre qui était à la tête de la délégation officielle venue présenter les condoléances de l’Etat, il a révélé que son enfant était un pur produit des daaras (écoles coraniques) et qu’il était très éveillé. Mieux, il a crié à l’innocence du défunt.



‘’Il n’était pas impliqué dans ces faits qui l’ont conduit en prison. Il n’a pas fait l’objet d’une rafle des suites d’une opération de sécurisation. Aujourd’hui, je considère que c’est le décret divin qui l’a conduit en détention où il avait rendez-vous avec la mort’’, a dit Cheikhou Mané. Celui-ci a profité de l’occasion pour inviter le ministre Me Malick Sall à transmettre les remerciements de sa famille au président Macky Sall.



Il a, par ailleurs, profité de l’occasion pour remercier le ministre. Cependant, il dit ne pas être anéanti par le triste sort qui s’est abattu sur sa famille. ‘’Je suis sensible à la tristesse de la maman du défunt, mais, si Dieu m’avait pris tous mes enfants et tous mes biens, cela ne m’anéantirait point. Qu’on retourne vers Dieu et que l’on soit conscient que notre existence sur terre est éphémère. La mort peut survenir à tout moment, donc qu’on en soit conscient’’, a dit M. Mané.