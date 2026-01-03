Justice : Nicolas Maduro et son épouse inculpés aux États-Unis pour narcoterrorisme

La procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, a annoncé l'inculpation officielle de Nicolas Maduro et de son épouse, Cilia Flores, devant le tribunal du district sud de New York. Cette annonce fait suite à une opération militaire américaine d'envergure ayant mené à leur capture.





Selon le département de la Justice , Nicolas Maduro fait l’objet de quatre chefs d’inculpation majeurs liés à une menace directe contre la sécurité nationale des États-Unis :



Complot de narcoterrorisme ;



Complot d'importation de cocaïne ;



Possession de mitrailleuses et d'engins destructeurs ;



Complot visant la possession de ces mêmes armes dans le cadre de ses activités illicites.





Lors de sa déclaration officielle, la procureure générale Pam Bondi a souligné la détermination de l'administration américaine à mener ce dossier jusqu'au bout. « Ils feront bientôt face à toute la rigueur de la justice américaine, sur le sol américain et devant des tribunaux américains », a-t-elle affirmé.



Mme Bondi a tenu à saluer l'action politique et militaire qui a permis cette arrestation historique :



« Au nom de l'ensemble du département de la Justice, je tiens à remercier le président Trump d'avoir eu le courage d'exiger des comptes au nom du peuple américain. Un immense merci également à nos braves militaires qui ont mené cette mission incroyable et réussie pour capturer ces deux présumés trafiquants de drogue internationaux. »