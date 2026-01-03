Justice : Nicolas Maduro et son épouse inculpés aux États-Unis pour narcoterrorisme


Justice : Nicolas Maduro et son épouse inculpés aux États-Unis pour narcoterrorisme
 La procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, a annoncé l'inculpation officielle de Nicolas Maduro et de son épouse, Cilia Flores, devant le tribunal du district sud de New York. Cette annonce fait suite à une opération militaire américaine d'envergure ayant mené à leur capture.


Selon le département de la Justice , Nicolas Maduro fait l’objet de quatre chefs d’inculpation majeurs liés à une menace directe contre la sécurité nationale des États-Unis :

  Complot de narcoterrorisme ;
 
 Complot d'importation de cocaïne ;
 
 Possession de mitrailleuses et d'engins destructeurs ;
 
 Complot visant la possession de ces mêmes armes dans le cadre de ses activités illicites.


Lors de sa déclaration officielle, la procureure générale Pam Bondi a souligné la détermination de l'administration américaine à mener ce dossier jusqu'au bout. « Ils feront bientôt face à toute la rigueur de la justice américaine, sur le sol américain et devant des tribunaux américains », a-t-elle affirmé.

Mme Bondi a tenu à saluer l'action politique et militaire qui a permis cette arrestation historique :

 « Au nom de l'ensemble du département de la Justice, je tiens à remercier le président Trump d'avoir eu le courage d'exiger des comptes au nom du peuple américain. Un immense merci également à nos braves militaires qui ont mené cette mission incroyable et réussie pour capturer ces deux présumés trafiquants de drogue internationaux. »
Autres articles
Samedi 3 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Parasel (Kaolack): Le bilan de l’accident passe à 5 morts

Parasel (Kaolack): Le bilan de l’accident passe à 5 morts - 03/01/2026

Accident mortel à Parasel (Kaolack) : Les habitants brûlent des pneus pour réclamer des ralentisseurs

Accident mortel à Parasel (Kaolack) : Les habitants brûlent des pneus pour réclamer des ralentisseurs - 03/01/2026

Trump annonce que Maduro a été

Trump annonce que Maduro a été "capturé et exfiltré" du Venezuela - 03/01/2026

Menaces, couteau , Du live TikTok à la cellule : quand la politique dérape en menaces entre militant pastef et nationaliste

Menaces, couteau , Du live TikTok à la cellule : quand la politique dérape en menaces entre militant pastef et nationaliste - 03/01/2026

Parasel: Une collision entre un 'Cheikhou Cherif' et un Tiak Tiak fait 4 morts et plusieurs blessés (bilan provisoire)

Parasel: Une collision entre un 'Cheikhou Cherif' et un Tiak Tiak fait 4 morts et plusieurs blessés (bilan provisoire) - 02/01/2026

Bilan d’un an de la Presidence de L'AN : recrutements jugés fictifs , dotation mensuelle de 5 000 litres de carburant , opacité persistante … Le député de Pastef Mouramani Kaba Diakité met en cause la gestion d’El Malick Ndiaye

Bilan d’un an de la Presidence de L'AN : recrutements jugés fictifs , dotation mensuelle de 5 000 litres de carburant , opacité persistante … Le député de Pastef Mouramani Kaba Diakité met en cause la gestion d’El Malick Ndiaye - 02/01/2026

Assemblée nationale ,Népotisme, gabegie : le « cuisinier personnel à un million » d’El Malick payé par l’Assemblée … quand un député Pastef charge le président de l’Assemblée

Assemblée nationale ,Népotisme, gabegie : le « cuisinier personnel à un million » d’El Malick payé par l’Assemblée … quand un député Pastef charge le président de l’Assemblée - 02/01/2026

72 heures des Journées culturelles de Passy : le PM Ousmane Sonko s’attaque aux “dilapidateurs” des richesses nationales

72 heures des Journées culturelles de Passy : le PM Ousmane Sonko s’attaque aux “dilapidateurs” des richesses nationales - 01/01/2026

Bébé de l’Année : l’hôpital militaire de campagne de Goudomp enregistre la naissance d’un garçon

Bébé de l’Année : l’hôpital militaire de campagne de Goudomp enregistre la naissance d’un garçon - 01/01/2026

Entretien avec Seydou Gueye après le discours du PR: « PASTEF au terme de 2025, c’est une triple panne de projet, de méthode et de leadership »

Entretien avec Seydou Gueye après le discours du PR: « PASTEF au terme de 2025, c’est une triple panne de projet, de méthode et de leadership » - 31/12/2025

Discours de fin d’année : Diomaye, entre bilan de « vérité » et ambitions pour 2026

Discours de fin d’année : Diomaye, entre bilan de « vérité » et ambitions pour 2026 - 31/12/2025

[🛑DIRECT] MESSAGE A LA NATION | SON EXCELLENCE BASSIROU DIOMAYE DIAKHAR FAYE

[🛑DIRECT] MESSAGE A LA NATION | SON EXCELLENCE BASSIROU DIOMAYE DIAKHAR FAYE - 31/12/2025

Électricité : La Senelec annonce une baisse de 10 % des tarifs, à partir du 1er janvier 2026

Électricité : La Senelec annonce une baisse de 10 % des tarifs, à partir du 1er janvier 2026 - 31/12/2025

Discours à la nation : Pétrole, vie chère, répression - ce que le peuple exige du président Diomaye

Discours à la nation : Pétrole, vie chère, répression - ce que le peuple exige du président Diomaye - 31/12/2025

CAN 2025 – Groupe D : Le Sénégal s’offre la première place et évite les cadors comme l’Algérie et l’Egypte

CAN 2025 – Groupe D : Le Sénégal s’offre la première place et évite les cadors comme l’Algérie et l’Egypte - 30/12/2025

Les supporters sénégalais analysent le jeu des Lions avant le choc contre le Bénin : « On est forts, mais il faut le montrer… »

Les supporters sénégalais analysent le jeu des Lions avant le choc contre le Bénin : « On est forts, mais il faut le montrer… » - 30/12/2025

LFR2 / Aïssata Tall Sall à Cheikh Diba : « Vous avez tout taxé pour cette contre-performance »

LFR2 / Aïssata Tall Sall à Cheikh Diba : « Vous avez tout taxé pour cette contre-performance » - 30/12/2025

LFR2 / Dépenses urgentes : 5,2 milliards débloqués pour les Forces de Défense et de Sécurité

LFR2 / Dépenses urgentes : 5,2 milliards débloqués pour les Forces de Défense et de Sécurité - 30/12/2025

[🛑DIRECT/Assemblée Nationale ] Plénière portant seconde loi de finances rectificative de l'année 2025

[🛑DIRECT/Assemblée Nationale ] Plénière portant seconde loi de finances rectificative de l'année 2025 - 30/12/2025

Affaire Binetou Gueye : du « coup accidentel » au meurtre présumé, le mari envoyé en prison,l’entourage sous surveillance judiciaire

Affaire Binetou Gueye : du « coup accidentel » au meurtre présumé, le mari envoyé en prison,l’entourage sous surveillance judiciaire - 30/12/2025

Point E-Vidéos intimes, chantage et trahison : la trahison familiale au cœur d’un ignoble chantage aux vidéos intimes

Point E-Vidéos intimes, chantage et trahison : la trahison familiale au cœur d’un ignoble chantage aux vidéos intimes - 30/12/2025

Présidentielle en Guinée: premiers résultats partiels, large avance du chef de la junte

Présidentielle en Guinée: premiers résultats partiels, large avance du chef de la junte - 30/12/2025

[Nécrologie 2025] : Retour sur les décès qui ont secoué le Sénégal cette année...

[Nécrologie 2025] : Retour sur les décès qui ont secoué le Sénégal cette année... - 29/12/2025

Assemblée nationale : Les députés convoqués en séance plénière ce mardi

Assemblée nationale : Les députés convoqués en séance plénière ce mardi - 29/12/2025

[ Rétro ] Société / Les temps forts de l’année 2025 : l'Affaire Alima Suppo, Kocc Barma, Pape Natango Mbaye, les greffes de moelle, féminicide, Affaire Softcare...

[ Rétro ] Société / Les temps forts de l’année 2025 : l'Affaire Alima Suppo, Kocc Barma, Pape Natango Mbaye, les greffes de moelle, féminicide, Affaire Softcare... - 29/12/2025

Centenaire de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum : Une pensée intemporelle revisitée pour les générations futures

Centenaire de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum : Une pensée intemporelle revisitée pour les générations futures - 29/12/2025

Affaire Prodac-2,7 milliards de FCFA au cœur : Pape Malick Ndour attendu au PJF demain

Affaire Prodac-2,7 milliards de FCFA au cœur : Pape Malick Ndour attendu au PJF demain - 29/12/2025

« Mi-figue mi-raisin, les sacrifices consentis n’ont pas donné les résultats escomptés »: Ces propos qui ont valu à Ibrahima Ndiaye une sanction du PRP

« Mi-figue mi-raisin, les sacrifices consentis n’ont pas donné les résultats escomptés »: Ces propos qui ont valu à Ibrahima Ndiaye une sanction du PRP - 29/12/2025

Rétro Politique - Remaniement, tensions au sommet et recompositions : 2025, l’année de la consolidation tumultueuse…

Rétro Politique - Remaniement, tensions au sommet et recompositions : 2025, l’année de la consolidation tumultueuse… - 29/12/2025

Attaque contre le président Diomaye : « il faut qu’on ait un sursaut de lucidité… » (Yankhoba Diémé)

Attaque contre le président Diomaye : « il faut qu’on ait un sursaut de lucidité… » (Yankhoba Diémé) - 28/12/2025

RSS Syndication