Drame à Guédiawaye : un émigré meurt d’une crise d’asthme après sa condamnation avec sursis

Une scène surréaliste et bouleversante a secoué hier le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. A.B. Mbengue, un émigré sénégalais de 56 ans, a rendu l’âme juste après avoir entendu son verdict. Condamné à six mois de prison avec sursis et au paiement de 4,5 millions de FCfa dans une affaire d’abus de confiance lié à une transaction foncière, l’homme a été terrassé par une violente crise d’asthme.











Une affaire entre proches transformée en tragédie









Le procès avait mis en lumière des liens étroits entre les protagonistes. La plaignante, A. Mboup, amie d’enfance de l’épouse du défunt, avait rappelé que c’est le couple Mbengue qui l’avait accueillie avec son mari lors de leur arrivée en Italie. C’est dans ce climat de confiance qu’ils avaient confié à A.B. Mbengue la facilitation d’un achat de terrain à Darou Thioub. Mais la parcelle s’était révélée litigieuse, entraînant des années de contestations et la démolition de leur maison par la DSCOSS.







Le tribunal a retenu l’abus de confiance et condamné l’émigré à rembourser la somme perdue. Affaibli, peinant à respirer et visiblement malade durant l’audience, A.B. Mbengue a eu du mal à se tenir debout pour suivre son procès.











Un malaise fatal sur le chemin de Rebeuss









À la sortie de l’audience, le quinquagénaire s’est effondré à deux reprises dans la cour du tribunal. Escorté par les gardes pénitentiaires, il a été victime d’un malaise fatal à hauteur du rond-point Malibu, alors qu’il était en route vers la prison de Rebeuss. Reconduit d’urgence au tribunal, son décès a été constaté. Le corps a été transféré à la morgue de l’hôpital Dalal Jam pour autopsie, sur ordre du procureur.

