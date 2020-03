Dr Sidy Massar Guèye (Médecin chef SAMU municipal Dakar) : « Il n'y a aucun cas testé positif à Grand Yoff... Nous avons effectué un prélèvement de routine »

Le médecin chef du SAMU municipal de Dakar, le Dr Sidy Massar Guèye se veut clair : pour l'heure, il n'y a aucun cas testé positif au coronavirus à Grand Yoff. Cette précision de la blouse blanche intervient quelques heures après le tollé général provoqué par l'annonce faite par certains médias et autres rumeurs, d'un cas avéré de coronavirus qui aurait été détecté à Grand Yoff.



Interrogé par Dakaractu, le Dr Guèye qui a fustigé le comportement irresponsable de certaines personnes qui se sont empressées de relayer cette information sans aucun recoupement au préalable, a tenu à rétablir les faits. D'après lui, c'est le protocole qui a été respecté en ces temps où la pandémie du covid-19 se fait menaçante. Dès lors, le patient qui venait de débarquer au Sénégal en provenance d'Europe, s'est présenté à l'hôpital du SAMU municipal. C'est ainsi que des prélèvements ont été effectués et transmis à l'Institut Pasteur pour analyse.



Donc, il juge dangereux et prématuré de parler de cas testé positif tout en sachant que les résultats ne sont pas encore officiellement révélés. D'ailleurs le médecin chef de ladite structure sanitaire de préciser que seuls les services du ministère de la santé ont la prérogative de divulguer le résultat des tests effectués.