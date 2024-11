Dr Macoumba Diouf tire un bilan des législatives 2024 et félicite ses concitoyens

La tête de liste de la Fédération du Renouveau (FDR), le Dr Macoumba Diouf a réuni ses collaborateurs et plénipotentiaires pour les remercier par rapport à leurs engagements pendant ces législatives 2024. L’occasion a été saisie par le Dr Macoumba Diouf pour signaler quelques manquements liés à leur bulletin le jour du scrutin. Il s’est aussi félicité des résultats obtenus par ses concitoyens qui, rappelle-t-il, n’ont pas démérité. Cependant, le leader du mouvement action citoyenne et communautaire pour l’émergence du Sénégal (Accés) «And Suxali rew mi» envisage après avoir fait un diagnostic de la situation de poursuivre le travail avec ses militants et sympathisants pour les futures échéances.