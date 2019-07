Dr Cheikh Kanté : « Pourquoi je n’agrée pas la nouvelle monnaie Eco… Trop de fake news dans l’affaire « pétrogaz »…

Le Dr Cheikh Kanté à Aix en Provence pour la rencontre annuelle du cercle des économistes, a évoqué la nouvelle monnaie Eco qui doit circuler d’ici 2020. Une monnaie que le ministre ne semble pas agréer. Selon lui, c’est une décision à mûrir pour plusieurs raisons, puisque la monnaie est une question perplexe qui nécessite des calculs économétriques. « Dans la zone Uemoa, nous avons un taux d’inflation inférieur à 3%, dans d’autres pays, ce taux dépasse 16 %. Pensez-vous que nos populations soient préparées à supporter les conséquences d’un tel niveau d’inflation ? Dans notre zone, les critères de convergence que nous avons en matière de dette, d’inflation et de déficit, nous permettent de maintenir un bon équilibre de nos agrégats macroéconomiques. Cependant, je suis d’avis que le franc CFA doit être revu dans plusieurs aspects et je m’étais prononcé sur ce sujet dans mon livre, la camisole » a-t-il dit.

Sur le scandale « pétrogaz », Cheikh Kanté de faire savoir que tout ce bruit autour ne se justifie plus. « Dès lors que le procureur est en train d’instruire cette question, il n’est plus nécessaire de faire autant de tapage dans les médias. Il s’agit simplement d’aller chez le procureur et de brandir les preuves détenues par devers soi pour aider à éclairer les sénégalais », fera-t-il savoir. Les fakes news sont monnaie courante dans les combats politiques pour déstabiliser un adversaire accusera par ailleurs Cheikh Kanté. « La règle est d’utiliser 5% de vérité avec 95% de mensonge. Au Sénégal cela ne passera pas. Le président Macky Sall a toute la confiance des sénégalais qui l’ont plébiscité à plus de 58, 26 % des suffrages. Son image de marque à l’étranger est plus que renforcée. Bruno le maire, le dynamique ministre de l’économie de la France me disait l’autre jour au dîner, que le président Macky est le meilleur des présidents et je trouve qu’il a parfaitement raison », a-t-il conclu dans direct info.