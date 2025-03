Double confrontation Soudan-Togo : Malgré des adversaires coriaces, Pape Thiaw vise la 1ère place du groupe B

Le sélectionneur national, Pape Thiaw, s’est longuement exprimé lors d’une conférence de presse ce 13 mars, évoquant les deux prochains matchs des Lions de la Téranga. Le Sénégal affrontera le Soudan le 22 mars (à l’extérieur) et le Togo le 25 mars, lors des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.



Pape Thiaw a livré son analyse concernant ces deux adversaires. « Comme vous l’avez dit, ce sont deux matchs importants. Nous le savons, et nous allons bien nous préparer. Le Soudan, que nous affronterons en Libye, est une équipe solide, actuellement première du groupe. Ce match est une petite finale, et nous ferons le maximum pour récupérer ces points, car nous voulons terminer à la première place après ces deux journées », a souligné le coach national.



Le sélectionneur a également évoqué le match contre le Togo, soulignant que c’est un adversaire difficile à affronter. « C’est une équipe qui ne nous réussit pas trop, mais nous voulons faire de notre nouveau stade Abdoulaye Wade un chaudron. Toute équipe qui vient ici saura que le Sénégal est déterminé à prendre les points. » Pour rappel, le Sénégal avait affronté le Togo le 21 novembre 2023 lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.



Malgré des adversaires coriaces, le sélectionneur national reste confiant et vise une position rassurante lors de ces deux confrontations pour se rapprocher de la qualification pour la Coupe du Monde 2026.