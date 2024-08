Dossier Aziz Dabala : Nabou Lèye et Cie placés sous mandat de dépôt

La sentence est tombée après que le juge du 1er cabinet du tribunal de Pikine Guédiawaye aura fini d'écouter les différents suspects concernant le double meurtre à Pikine. Après un retour de parquet hier, Nabou Lèye, Mamadou Lamine Diaw, Serigne Sarr, Oumar Guèye, Assane Diaw, Ousseynou Diaw et Fallou Diop ont été placés sous mandat de dépôt.







Pour rappel, le parquet avait requis hier l’ouverture d’une information judiciaire et un mandat de dépôt contre les mis en cause. Rappelons que les corps sans vie de Abdoul Aziz Ba dit Aziz Dabala et du jeune Waly ont été retrouvés dans un appartement à la cité Technopole de Pikine.