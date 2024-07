Djily Lo, ex Coordonnateur des Agropoles : "J'ai été fort étonné, ce matin, de voir ce déploiement des forces de l'ordre..."

Dans un post sur sa page X, le désormais ex coordonnateur des Agropoles, Djily Lo alertait sur la présence des forces de l'ordre à 8h, devant son bureau pour une passation de service prévue à 10h avec la nouvelle directrice Aissata Diallo. " Quand on a fait plus de 10 ans comme conseiller d’un dictateur, on croit que l’intimidation marche avec tout le monde!", avait-il écrit sur X.



La passation de service s'est déroulée à huis clos à la direction de l'Agropole, à Mermoz. A la fin de la cérémonie, Djily Mbaye Lo s'est adressé à la presse devant qui attendait avec impatience sa réaction. "Je suis un fonctionnaire respectueux des lois et règlements de la république. J'ai tenu simplement à ce que tout se passe dans la normalité de l'administration du Sénégal. J'ai été fort étonné, ce matin, de voir ce déploiement des forces de l'ordre. Pour quelqu'un qui n'a jamais refusé de passer services", a lancé le coordonnateur sortant des Agropoles du Sénégal.



Ce dernier estime que , " ... Le plus important, c'est que l'on travaille à la réussite de ce projet. Qui est un projet structurant pour le Sénégal et qui est appelé à changer le devenir et le visage du Sénégal. Je pense que ma remplaçante aura la chance de porter ce projet qui est important pour le Sénégal. Le reste au moment opportun, on le dira. Parce que je pense que je le dois à ma famille, à mes amis et au Sénégal", fait-il savoir.