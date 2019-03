Dividende et démographie en Afrique : L'UNFPA rend public son rapport d'étape 2018

Le Fonds des Nations-Unies pour la population, bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre (UNFPA), a rendu officiel son rapport d'étape 2018 sur le dividende démographique.

Avec une population estimée à 414 millions d'habitants en 2016, il devra atteindre le milliard en 2050. À l'échelle mondiale, la région enregistre le taux de dépendance le plus élevé avec 87,2%, le taux de fécondité le plus élevé soit 5,2 enfants par femme et une croissance démographique annuelle estimée à 2,7%. Cependant le rapport révèle une population majoritairement jeune: 60% des habitants de la région ont moins de 24 ans.

Au Sénégal, un plaidoyer est mené pour des efforts plus soutenus aux questions visant l'autonomisation des femmes, l'égalité des sexes et l'exploitation du dividende démographique.

Sur les défis majeurs, il est attendu une accélération de la transition démographique, la question liée à l'émancipation des femmes, la jeunesse, l'emploi des jeunes qui sont d'une acuité extraordinaire, relèvent les décideurs.