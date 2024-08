Dissolution du HCCT et du CESE : les vérités crues de Bougane Guèye Dany

Le président du mouvement Guem Sa Bopp / Les Diambars parle d’une énième diversion avec cette saisine du président de la République Bassirou Diomaye annonçant la dissolution du Hcct et du Cese. Bougane est d’avis que « les priorités sont ailleurs avec la situation économique chaotique, l’insécurité galopante, le fleuve Sénégal qui sort de son lit, le spectre des inondations qui hante le sommeil des populations et le scandale de l’Onas sur fond de favoritisme et de corruption. »



« J’invite l’Assemblée nationale, lors de la session extraordinaire, à déclencher la procédure de mise en accusation du ministre Cheikh T. Dièye, suite à la plainte du député Thierno Alassane Sall. En vertu de l’article 56 de notre Constitution, le Premier ministre, chef du gouvernement Ousmane Sonko, doit assumer toute responsabilité devant le peuple et ses représentants. »



Bougane dit Oui pour la dissolution du Hcct et du Cese, Oui pour la rationalisation des charges de l’État avec 15 milliards d’économies, Oui pour la publication de la déclaration de patrimoine du PM. Quid maintenant des 17 milliards de fonds politiques et spéciaux ?



Pour revenir sur cette dissolution aux allures de diversion, le leader de Guem Sa Bopp considère que la DPG de Sonko aurait pu « édifier sur les options institutionnelles du gouvernement. »



« Pour l’histoire et pour plus de cohérence, Diomaye aurait dû user de l’article 63 de la Constitution pour demander l’abrogation de l’amnistie ayant souillé la mémoire de 86 jeunes Sénégalais. Je ne vois pas comment les députés de Benno pourront passer à la guillotine leurs camarades de coalition au Hcct et au Cese, à moins que ce soit le prolongement du Protocole de Terrou Baay Sogui », a indiqué Bougane dans une note signée ce mardi.