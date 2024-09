Dissolution de l’Assemblée nationale : TAS saisit le CC et l’invite à mettre à disposition des sénégalais sa décision…

Le président de la République des Valeurs a, par courrier déposé ce lundi au greffe du Conseil constitutionnel, une lettre dans laquelle il demande à l’institution « de mettre à la disposition des Sénégalaises la décision, déjà notifiée au Président de la République ».







Thierno Alassane Sall a indiqué que « le Président de la République et le Premier ministre, ainsi que d’autres acteurs politiques liés au parti Pastef détiennent les réponses à ces questions. Cela constitue une rupture fondamentale de l’égalité entre les partis politiques, consacrée par la Constitution ». Le député dira fermement que « les citoyens, au nom de qui l’ensemble des institutions prennent leurs décisions, doivent connaître l’interprétation exacte des dispositions en vigueur de la Constitution ».







Selon Thierno Alassane Sall, cette saisine de son parti prend ses racines à partir du journal de 20 heures de la RTS1 en date du 29 août dernier, où Ousseynou Ly, porte-parole et chef de la cellule digitale de la Présidence de la République qui déclarait que le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel pour avis et a obtenu une réponse notamment sur la date à compter de laquelle l'Assemblée nationale pourra être dissoute ». Dans sa décision n°60/E/2024 du 5 mars 2024, le Conseil constitutionnel a précisé qu'il rendait des décisions en toutes matières (considérant 19).