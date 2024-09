Dissolution de l'Assemblée Nationale : le décret signé par le PR BDF est rendu public…

Le décret n° 2024-1980 du 12 septembre 2024 portant dissolution de l'Assemblée nationale, signé par le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye et publié dans le journal officiel du vendredi 13 septembre 2024, vient d'être rendu public. Dans sa note, le journal informe :

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment en son article 87 ;

Vu le Code électoral ;

Vu la Décision du Conseil constitutionnel n° 2/C/2024 du 10 juillet 2024 ;

Après consultation du Premier Ministre et du Président de l'Assemblée Nationale,

Décrète :

Article premier – L'Assemblée nationale est dissoute.

Art. 2. – Le scrutin pour les élections législatives anticipées aura lieu le dimanche 17 novembre 2024 sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger pour le vote des Sénégalais de l'extérieur.

Art. 3. – Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République du Sénégal.

Fait à Dakar, le 12 septembre 2024.