Dissolution de Pastef et son projet : Mary Teuw Niane compare Macky Sall au pharaon et Diomaye à Moïse

La dichotomie du bien et du mal était une métaphore parfaite pour Mary Teuw Niane pour comparer Macky Sall au pharaon et Diomaye faye à Moïse.Tout le monde, du moins les adeptes des trois religions révélées, connaissent l’histoire de Pharaon et Moussa ou Moïse. C’est cette métaphore que Mary Teuw Niane, ancien Ministre de l’Enseignement Supérieur et membre de la coalition « Diomaye Président », a fait allusion lors de leur conférence de presse ce mercredi 31 janvier 2024 dans leur QG pour illustrer l’échec du gouvernement en place d’avoir essayé de tuer Pastef et son projet d’accéder à la magistrature suprême.Pour lui, le président Macky Sall voulait tuer le projet Pastef en mettant en prison son leader Ousmane Sonko et ses proches et dissolvant le parti. Mais le destin a fait que « Macky Sall Pharaon » n’a pas vu venir la personne la moins attendue (Bassirou Diomaye Faye Moïse) passer dans les mailles du filet du Conseil Constitutionnel pour mener à bout le projet. Toujours selon lui, le passage de Bassirou Diomaye Faye relève de la volonté divine, par conséquent Macky Sall Pharaon a échoué...