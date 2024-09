Dissolution assemblée nationale : "Ce n'est pas une bonne image pour le Sénégal!" (Sally Mamadou Thiam, UCS)

Les réactions de la classe politique suite à la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République s'amplifient. L'opposition parle de parjure du président Diomaye qui avait programmé la DPG du PM avant de dissoudre l'Assemblée nationale.



Selon Maître Sally Mamadou Thiam, responsable de l'UCS, cette décision renvoie une mauvaise image du Sénégal.



« Cette dissolution n'est pas une surprise. Ce qui me gêne, c'est acter la dissolution à la veille de la déclaration de politique générale du Premier ministre. C'est de la pure politique politicienne. Après avoir démissionné de son poste au sein de Pastef, il devrait se mettre au-dessus des contingences politiciennes », note l'adjoint au maire de Ourossogui et coordonnateur du mouvement local « NOUVEAU SOGUI ».



Toutefois, il précise que « ce n'est pas une bonne image pour le Sénégal. Quand le président prend un décret, il doit le respecter.



Les raisons évoquées ne sont pas pertinentes. L'assemblée nationale a ses prérogatives comme lui aussi en a. La séparation des pouvoirs doit être respectée. La vérité, est qu'on a un Pm plus fort politiquement que le président de la République », ce qui peut aussi se comprendre au vu du contexte, soutient ce membre des cadres de l'Union des centristes du Sénégal.