Disparition de Fulbert Sambou et Didier Badji : L’ex ministre de la justice, Madior Fall, «enterre» l’affaire dans la loi d’amnistie

Invité ce mercredi soir à la 7tv dans l’émission de MNF, l'ex-ministre de la Justice garde des sceaux, Madior Fall, a affirmé que l'affaire de la mystérieuse disparition des deux sous-officiers peut être incluse dans la loi d'amnistie récemment voté au Sénégal, à l’initiative de l'ex chef d’État, Macky Sall.



En effet alors qu’il a été interpellé sur la loi d'amnistie récemment adoptée, Ismaila Madior Fall, a déclaré que l'affaire de la disparition de Fulbert Sambou et Didier Badji pourrait y être incluse. « Oui, on peut le considérer, car la loi d'amnistie est large ! On a mis les événements qui sont liés depuis mars 2021 à 2024. Donc, en principe, c'est inclus là-dedans », a-t-il répondu de manière détachée.



Fulbert Sambou et Didier Badji sont deux sous-officiers des Forces sénégalaises de défense et de sécurité qui ont disparu depuis le 18 novembre 2022. Le corps de Fulbert Sambou a été retrouvé, mais Didier Badji est toujours porté disparu.