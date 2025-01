Discrimination « ethnicistes » : Ce message de la délégation présidentielle au Khalife de Medina Gounass, Cheikh Ahmadou Tidiane Bâ

Ce mardi, une délégation présidentielle conduite par le ministre de la santé et de l’action sociale Ibrahima Sy, accompagné du Ministre, Secrétaire d’État Alpha Ba, du Ministre Conseiller Amadou Tidiane Wone et des conseillers spéciaux Ousmane Abdoulaye Barro et Mouhamadou Djim, a effectué une Ziarra auprès du guide spirituel Cheikh Ahmadou Tidiane Ba, Khalife Général de Médina Gounass. « Le saint homme après nous avoir prodigués des conseils, a formulé des prières pour le Chef de l’Etat, pour le Premier Ministre et pour un Sénégal uni, fort de sa diversité socioculturelle, juste, souverain, prospère et ancré dans des valeurs fortes oú le bon vivre ensemble et la tolérance sont une réalité indéniable », a écrit le ministre-conseiller Aldiouma Sow qui, joint par téléphone, explique en détail les réelles intentions de cette visite. « Il a été question pour la délégation de réitérer devant le Khalife, la position du gouvernement sur la préservation du vivre-ensemble et lui transmettre les salutations et remerciements du chef de l’Etat et du chef du gouvernement. Nous n’avons pas fait allusion à personne ni évoquer un quelconque dossier devant le Khalife. Mais juste souligner que tout ce qui se dit concernant le régime sur la question liée à la discrimination ethnique est fausse. Déjà, nous qui, présents devant le Khalife, sommes des Fooutankés, travaillons avec le président de la République et signalons que le chef de l’Etat et son régime ne sont pas dans ces considérations, confie Aldiouma Sow, Ministre-conseiller du président de la République.