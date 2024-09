Discours panafricain du PR Diomaye Faye aux NU: « Nous ne pouvons pas accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalités de puissances étrangères »

Le chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye a tenu son discours à l’occasion de la 79e Session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies. Sous le thème : « Ne laisser personne de côté : agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures », cette tribune a permis au président de la République d’adresser un message à la communauté internationale : « Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur la tragédie qui se déroule dans le Sahel. Des groupes terroristes sèment la terreur, pillent et tuent des populations civiles innocentes. Cette région, autrefois stable, est désormais en proie à une violence quotidienne, tandis que les Nations Unies, et particulièrement le Conseil de sécurité, restent trop souvent inertes. De même nous ne pouvons pas accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalités de puissances étrangères, dont les affrontements ne font qu’aggraver la déstabilisation de la région » a déclaré Bassirou Diomaye Faye qui rappelle que la paix et la sécurité de l’Afrique sont indissociables de la paix mondiale et qu’il est impératif que le Conseil de sécurité remplisse pleinement son rôle en tant que garant de la stabilité internationale.