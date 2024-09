Diplomatie: le Pakistan met à la disposition du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau un visa VPA...

L'Ambassade du Pakistan Sénégal, qui regroupe également la Gambie et la Guinée Bissau, met à la disposition des citoyens de ces pays cités un visa spécial VPA (Visa Prior To Arrival) ou Visa avant arrivé pour les demandeurs de la catégorie des Affaires et du Tourisme.



D'après Mme l'Ambassadrice, Saima Sayed, "il s'agit d'un formulaire de visa simplifié pour les pays amis. Fini les tracas, le citoyen a seulement besoin de passeport et qu'il n'a pas à payer des frais. Le visa a un cachet "entrées multiples" avec une durée de 90 jours". Sur ce, les commerçants peuvent facilement voyager au Pakistan pour l'achat de leurs marchandises.