Diplomatie et coopération: plusieurs ambassadeurs accrédités au Sénégal reçus par le PM

Depuis le changement de régime, le Sénégal s’attèle à la revue des relations de partenariat avec les nations du monde. C’est dans ce cadre que le Premier ministre, Ousmane SONKO a reçu en audience, ce vendredi 07 juin, plusieurs personnalités diplomatiques accréditées au Sénégal, a appris Dakaractu. L’ambassadeur de la Russie, SE Dmitri Kourakov figure parmi les personnalités. La Russie et le Sénégal entendent stimuler la croissance des échanges commerciaux entre les deux nations. Les ambassadeurs du Qatar, de la Palestine et de l'Arabie Saoudite ont également été reçus par le chef du gouvernement, ce jour. Ces rencontres s'inscrivent dans la dynamique de renforcement et de diversification des relations de partenariat entre le Sénégal et ces pays.