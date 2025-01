Diplomatie: El Hadj Magatte SEYE quitte son poste d'ambassadeur en France et se retrouve en Mauritanie

Lors du conseil des ministres, au titre du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, monsieur Baye Moctar DIOP, conseiller des affaires étrangères principal de classe exceptionnelle, matricule de solde 604 129/B, précédemment ambassadeur du Sénégal en Belgique, a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de son Excellence monsieur Emmanuel MACRON, président de la République française. Il remplace ainsi monsieur El Hadji Magatte SEYE.



Ainsi, M. SEYE va quitter la France pour la Mauritanie. " Monsieur El Hadji Magatte SEYE, conseiller des affaires étrangères principal, matricule de solde 515 893/G, précédemment ambassadeur du Sénégal en France, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El GHAZOUANI, Président de la République islamique de Mauritanie, en remplacement de Monsieur Birame Mbagnick DIAGNE, appelé à d’autres fonctions".