Diplomatie: Bounama Faty nommé Conseiller Spécial du Prince-Abbé de la Principauté du Sabourg

Monsieur Bounama Faty vient d'être élevé au rang de Conseiller Spécial du Prince-Abbé, chargé de mission pour l’Afrique de l’Ouest au sein de la prestigieuse Principauté du Sabourg. En effet, l'homme d'affaires a toujours mis son expertise en communication et en relations publiques au service des grandes causes. " Qu'il s'agisse de l’organisation de fora économiques ou de la mise en lumière de la culture sénégalaise, Faty a toujours su mener des initiatives stratégiques permettant de renforcer les liens entre le Sénégal et la communauté internationale", a-t-on lu dans une note transmise à Dakaractu.



Bounama Faty est souvent sollicité pour ses compétences en matière de réconciliation et de gestion des crises. " Ses interventions ont permis de désamorcer de nombreux conflits sociaux et culturels, non seulement au Sénégal mais aussi dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest". Il a aussi aidé à rapprocher des personnalités publiques, politiques et économiques dans des moments de grande tension. Il devient ainsi le Conseiller Spécial du "Prince-Abbé", Son Altesse Révérendissime Giovanni Luca.



Pour rappel, " la Principauté du Sabourg, bien que méconnue du grand public, représente un héritage historique et religieux profondément ancré dans l’histoire européenne. Depuis ses origines au XIIIe siècle, ce petit territoire a conservé son indépendance et son identité, gouverné par des moines et des religieux élus par leurs pairs"...