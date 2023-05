Diourbel : Abdou Karim Fofana remet les clés du marché Ndoumbé Diop

Une vieille doléance des populations de Diourbel. Le ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana, a procédé ce mardi 2 mai 2023, à l’inauguration du marché Ndoumbé Diop. Un bijou attendu par les populations qui ont longtemps espéré son ouverture.



Les travaux de rénovation de ce dit marché sont estimés à 500 millions de francs CFA. Ce marché compte désormais 118 cantines, 313 étals et des infrastructures connexes, pour une capacité d'accueil de plus de 500 commerçants.



À cette occasion, le ministre a rappelé qu’en un mois, (entre fin décembre 2022 et fin janvier 2023), il a visité trois marchés qui ont été ravagés par des incendies. Ainsi, il a profité de cette occasion pour appeler les commerçants à plus de vigilance et à la responsabilité de tous afin de garder les lieux propres, accueillants et sécurisés.