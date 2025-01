Digital Transformation Service (DTS) fait son entrée au Sénégal

C’est une première au Sénégal. DTS, société innovante dans le domaine des contenus technologiques, s’apprête à lancer son produit phare de Rachat de Salaires (RDS), instantané, entièrement digital via la plateforme ER et 100 % conforme à la Sharia tant au Sénégal qu’en Côte d’Ivoire.





L’introduction à RDS : Les trois plus gros actifs d'un ménage aux revenus modestes à moyens sont généralement la maison, la voiture et le salaire dans cet ordre précis. Comprenant cette dynamique, DTS s’apprête à déployer sa plateforme Fintech « ER-Equity Release » pour fournir au salarié la possibilité en temps record de monétiser ses revenus récurrents (RIM).







Moobitek, géant de la technologie numérique, fournit le moteur sur lequel tourne la plateforme. Le développement et l'architecture du produit ont été développés par Risk Management, expert de premier plan en gestion des risques. L’interface est conviviale, rapide, facile et transparente.











C'est quoi RIM ? C’est une bouée de sauvetage pour le salarié ayant besoin d'une aide financière à court terme. Le processus de qualification est très simple ; la solution s’adresse principalement aux personnes à revenu modeste qui ont besoin d'argent rapidement, sans problème et sans complications. RIM achète un seul salaire mensuel à la fois à ses utilisateurs individuellement, sans intérêt, ni frais cachés et sans surprises.







Fonctionnement : Le salarié fournit une preuve de revenu et une pièce d'identité valide. En échange, il reçoit son salaire futur immédiatement, sans attendre la fin du mois et ER encaisse le salaire lorsqu'il est dû directement de l'Employeur.







Accessibilité : RIM sera disponible sur la plateforme en ligne d'ER même aux personnes ayant des antécédents de mauvais crédits ou inexistants. La simplicité et la rapidité rendent RIM particulièrement attrayante pour ceux qui ont besoin d'argent immédiatement.







Le processus de candidature à RIM est simple, facile et il peut être effectué en ligne. Cette facilité d’adhésion le rend accessible à ceux qui n'ont pas le temps ou ne sont pas disposés à se soumettre à de longs processus d'inscription ou ne veulent pas attendre. La qualification nécessite une documentation minimale (par exemple, une preuve de revenu, une pièce d'identité de l'employeur éligible), ce qui la rend accessible à tous les salariés. Pas de garanties requises non plus car ce n'est pas un prêt, il s'agit d'une vente simple et directe.







Un processus rapide, facile et de bonnes pratiques de bout en bout conçu pour répondre en un temps record aux utilisateurs ER au quotidien, quelle que soit leur métier ou la distance.