Diffusion de la coupe du monde Qatar 2022 : « La RTS est seule détentrice des droits de diffusion au Sénégal » (Avocat de New World TV)

La RTS détentrice des droits exclusifs de retransmission. (Communiqué)



Dans un communiqué rendu public, ce 18 Août 2022, la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise, grâce à l'appui de l'État, informait avoir acquis les droits exclusifs de retransmission de la coupe du monde Qatar 2022. La RTS acquiert ainsi, le droit de diffuser la compétition qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre, sur tout le territoire Sénégalais. La RTS a ainsi signé avec New World TV LTD et a versé la somme de 967 500 000 F CFA comme l’atteste la facture parvenue à Dakaractu. À cet effet, la RTS diffusera les matches en direct sur ses supports TV (RTS1 et RTS2), radiophoniques (RSI, FM DAKAR et les 14 stations régionales), et sur ses plateformes digitales.



E-Media s’arroge aussi l’exclusivité de la retransmission sur toute l’étendue du territoire (communiqué)



Au lendemain de la diffusion du communiqué de la RTS, le groupe E-Média Invest s’est fendu également d’un communiqué ce 19 Août 2022, informant l’opinion être lui aussi détenteur exclusif de la retransmission en free to Air des matches sur toute l’étendue du territoire national. En effet, informe la note, le groupe aurait acquis le 28 Avril 2022, les droits télévisés de la coupe du monde, à la suite d’un appel d’offres placé sous le contrôle effectif de la FIFA. Toujours selon le groupe, le contrat qui l’atteste a été signé avec New World TV LTD, le 24 juin 2022.



« La RTS est seule détentrice des droits de diffusion au Sénégal » (Avocat de New World TV)



Contacté par nos soins, Me Louis Biyao, avocat de New World TV, la société adjutoire des droits de diffusion en Afrique auprès de la FIFA, a donné la position du groupe qu’il représente. Au micro de Dakaractu, l’avocat de confirmer la signature d’un contrat avec le groupe E-Média le 24 Juin 2022. Mais, toujours selon l’avocat, « le groupe n’a pas respecté ses engagements. Ce qui entraîne la résiliation avec effet immédiat dudit contrat. »



À la question de savoir si cette décision a été notifiée au groupe. L’avocat signale que « bien que n’étant pas obligé de le faire, nous avons envoyé un courrier de résiliation au groupe pour non-respect des engagements. » En effet, souligne-t-il, « il est bien stipulé dans le contrat que le non respect des engagements entraîne la résiliation de droit du contrat ». Ainsi donc, affirme Me Louis Biyao, « la RTS est seule détentrice des droits de diffusion au Sénégal qui s'est acquittée de tous ses devoirs... »