Différend entre pêcheurs de Cayar et Mboro : Le ministre de la pêche, Pape Sagna Mbaye refile la patate chaude au Président Macky Sall

La réunion de crise initiée par le ministre de la pêche et les acteurs de la pêche pour arrondir les angles et trouver des solutions pérennes sur le différend opposant pêcheurs de Cayar et de Fass Boye s'est finalement tenue à la gouvernance de la cité du rail.

À l'origine de ces altercations qui ont occasionnées plus d'une vingtaine de blessés et des dégâts estimés à près de 50 millions FCFA, des pêcheurs de Fass Boye auraient été attaqués par des pêcheurs de Cayar. Selon certaines indiscrétions, les pêcheurs de Fass Boye n'ont pas respecté les règles établies par les pêcheurs de Cayar, ce qui a occasionné les altercations entre pêcheurs de Fass Boye et de Cayar.

Interpellé sur la solution qui a été prise au terme de cette rencontre, le ministre de la pêche et de économie maritime, Pape Sagna Mbaye, dit attendre de s'en ouvrir d'abord au Président Macky Sall avant de prendre une quelconque décision.