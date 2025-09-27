Dieuppeul : quatre individus arrêtés pour vol violent en réunion avec armes et moto récupérée grâce au GPS


Le Commissariat d’arrondissement de Dieuppeul a procédé, ce 24 septembre 2025, à l’interpellation de quatre individus pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec violence, usage d’arme blanche et recours à un moyen de transport.

 

Cette opération fait suite à une plainte déposée par la victime. Selon ses déclarations, elle a été agressée vers 4 heures du matin par un groupe de huit individus circulant à moto, alors qu’elle se rendait à Diamaguène. Armés de machettes, les malfaiteurs l’auraient menacée avant de s’emparer de sa moto TVS, de son iPhone 12 Pro Max, et d’une somme de 3.500 FCFA.

 

Grâce au système de géolocalisation (GPS) intégré à la moto, la victime a pu localiser son engin dans le secteur de Castors et alerter la police. L’intervention des agents a permis l’interpellation d’un suspect, qui a reconnu sa participation au vol en compagnie de sept complices. La moto a été retrouvée, cachée sous une bâche dans un hangar de stockage de fruits et légumes.

 

La poursuite de l’enquête a conduit à l’arrestation de deux receleurs, tous placés en garde à vue. L’enquête se poursuit pour identifier l’ensemble des complices et démanteler le réseau.

Samedi 27 Septembre 2025
