Diass-Mont Rolland : Des fournitures scolaires et produits sanitaires offerts aux deux communes par Dangote Cement Senegal

"Construire un avenir durable". C'est le thème de la semaine du Développement Durable organisée par Dangote Cement Senegal du 28 au 30 septembre. L’événement coïncide avec l'ouverture prochaine des classes dans les différentes communes hôtes. Lors de cet événement qui occupe une place importante dans l’agenda de l’entreprise et du groupe, un programme d'activités axé sur 6 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD).

Des fournitures scolaires et des produits sanitaires ont ainsi été offerts à Diass et à Mont Rolland. D'après le maire de Diass, Cheikh Tidiane Diop, "c’est un grand plaisir de recevoir Dangote Cement Senegal qui offre des fournitures scolaires aux élèves à chaque rentrée scolaire. La cimenterie accompagne également la commune dans la sensibilisation des filles aux matières scientifiques, mais également dans la formation des femmes sur la transformation des fruits et légumes. Elle est l’un des premiers partenaires de la commune dans le cadre de la RSE (...)" Le maire de Mont Rolland, Yves Lamine Cissé, est quant à lui, revenu sur les nombreuses réalisations de l’entreprise dans sa commune. Moustapha Diop, chef des Relations Industrielles, s’est exprimé au nom de l’entreprise : " nous sommes à Mont Rolland dans le cadre de l'accompagnement de la municipalité en terme de mise à disposition d'équipements scolaires et de produits sanitaires à l'entame de cette nouvelle année scolaire. C'est cela l'essentiel de notre démarche. Dans le cadre de nos activités de développement durable, nous allons accompagner les populations, notamment les jeunes filles, en organisant une journée de sensibilisation pour les inciter à suivre les filières scientifiques, mais également les pousser à se former dans les domaines techniques (...)"